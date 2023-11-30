Москва, 30 ноября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Россия наращивает темпы модернизации первичного звена здравоохранения. Более 1,7 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и свыше 250 врачебных амбулаторий появилось в стране за время реализации национального проекта «Здравоохранение» А с 2021 года свыше 2,2 тысяч медицинских объектов построили и реконструировали, а в более чем 2,8 тысяч учреждений был проведён капитальный ремонт.

pixabay.com Россия наращивает темпы модернизации первичного звена здравоохранения

«Современные, хорошо оборудованные больницы и поликлиники — это принципиально новые стандарты качества жизни. Это поддержка наших граждан, молодых родителей, российских семей, часть нашей системной работы по решению задач демографического развития. Повторю: сбережение народа России — наш приоритет на поколения вперёд. Напомню, что повышение качества и доступности медицинской помощи матери и ребёнку мы определили как один из ключевых приоритетов национального проекта «Здравоохранение», а также региональных программ модернизации первичного звена отрасли», — отметил президент России Владимир Путин в ходе церемонии открытия новых медицинских объектов в регионах.

Последние годы в России ведётся работа по повышению потенциала медучреждений, подчеркнул министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Наши цели и приоритеты здесь хорошо известны: сделать так, чтобы в каждом регионе нашей большой страны, в том числе в малых городах и посёлках, на что надо обратить особое внимание, граждане получали квалифицированную, своевременную медицинскую помощь. На решении этих задач и впредь будут сосредоточены усилия правительства и весомые финансовые ресурсы», — добавил он.

Так, в якутском селе Ытык-Кюель по нацпроекту открылась современная поликлиника. Здание построено по принципу «бережливой поликлиники»: там предусмотрено разделение потоков пациентов и созданы все условия для их комфортного пребывания. При обустройстве поликлиники учли и потребности маломобильных пациентов: в здании продумали широкие коридоры, лифты и помещения с адаптивным оборудованием.

Telegram-канал главы Якутии Айсена Николаева Новая поликлиника в якутском селе Ытык-Кюель

В новой поликлинике установили 16-срезовый компьютерный томограф, бронховидеоскоп, видеоколоноскоп, видеоскоп гастроинтестинальный и другое оборудование, а также дооснастили другие кабинеты оборудованием. Теперь все службы и отделения районной больницы располагаются в одном месте.

В Оренбурге открылась новая областная детская клиническая больница. Ежегодно она сможет обслуживать более 100 тысяч пациентов, причем не только из Оренбургской области, но и из соседних регионов страны и стран Средней Азии.

Этот объект объединил 3 стационарных подразделения, которые раньше находились в разных точках города. Площадь больницы увеличилась более чем в пять раз: с 10 до 55 тысяч квадратных метров. Медучреждение оснастили самым современным оборудованием: например, здесь будет функционировать томограф, способный сделать до 128 срезов. Это позволяет создать трёхмерное изображение внутренних органов и структур на компьютере, а значит тщательно изучить их и обнаружить заболевания, которые неспособны определить другие методы диагностики.

В Волгограде отремонтировали сразу два подразделения детской поликлиники №31. Там заменили коммунальную систему и сделали косметический ремонт, а также расширили помещение за счет кабинетов, которые раньше были техническими.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Здравоохранение», реализуемый по решению президента Владимира Путина, выводит медицинскую помощь в стране на новый уровень. Благодаря нему в стране появляются и реконструируются фельдшерско-акушерские пункты и мобильные медицинские комплексы, организовываются ежегодные профилактические медицинские осмотры в удобное для россиян время.