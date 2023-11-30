Брюссель, 30 ноября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Украинская армия, скорее всего, не сможет вытеснить Вооружённые силы России с освобождённых ими в ходе специальной военной операции территорий до конца 2024 года. Об этом 29 ноября написал портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последний заявил изданию, что Киев «вероятнее всего», не сумеет вытеснить российских военных с освобождённых ими территорий до конца 2024 года.

По словам трёх дипломатов НАТО, хотя на Западе пообещали продолжить поддержку Украины на прежнем уровне, обеспечение заказов на оружие для ВСУ, в первую очередь ракеты и боеприпасы, идёт не по плану.

По мнению авторов статьи, такой вариант развития событий вызывает вопросы о том, смогут ли западные страны «удержать оборону» на Украине в течение ближайших месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 30 ноября бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что лидеры стран Запада не хотят, чтобы Киев победил Москву. По его словам, западные политики преследуют свои цели, а не те, которых хочет достичь Украина.

Ранее в этот же день бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что действия США на территории Украины привели к катастрофе. По его словам, последствием действий американской стороны стал путь Украины к самоубийству.

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 29 ноября написала, что на встрече глав МИД стран — участниц НАТО в Брюсселе изменился тон обсуждения конфликта на Украине. По мнению автора материала, мало кто в НАТО верит в способность ВСУ вырваться из патовой ситуации, а потому в альянсе не хотят говорить о контрнаступлении Киева весной 2024 года.