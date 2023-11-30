Москва, 30 ноября, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Власти Катара могут не ограничиться дипломатическими демаршами против Германии, но и наказать её, как и остальной Европейский союз, долларом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 ноября заявил Виктор Мизин, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС Эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время встречи

Ранее стало известно, что президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, прибывший с визитом в Катар, почти полчаса просидел в самолёте, ожидая встречающих его чиновников.

Мизин согласился с тем, что случившееся, разумеется, нельзя считать банальным недоразумением. Тем более если речь идёт о восточной стране, где вопросам этикета придаётся огромное значение.

«Так что случившееся — это явный афронт (сознательное нарушение этикета, публичная демонстрация неприязни. — Прим. ИА Регнум), — констатировал Мизин. — Тем более что инцидент произошёл в стране, которая в последнее время себя позиционирует, и не без оснований, как медиатора, посредника на Ближнем Востоке, чуть ли не взявшего ведущую роль, так как Египет самоустранился. В частности, по вопросу освобождения заложников, захваченных боевиками ХАМАС».

По мнению Мизина, в арабском мире, должно быть, полагают, что Германия занимает недостаточно пропалестинскую позицию. Тем более что и Штайнмайер, и канцлер ФРГ Олаф Шольц обещали, что все антиизраильские демонстрации будут пресекаться.

«Кроме того, Катар может наказать Европу ещё и долларом. Европейский союз, включая Германию, ищет сейчас какие-то альтернативные источники энергии. И Катар здесь немаловажная структура», — уточнил эксперт.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3849633" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

По его мнению, европейская дипломатия продолжит сталкиваться с проблемами, особенно с учётом того, что весь арабский мир, поддержанный леволиберальными медийными структурами Западной Европы, формально выступает на стороне всё ещё не уничтоженного террористического движения ХАМАС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Катаре президенту ФРГ пришлось ждать в дверях самолёта официальных лиц, которые должны были приветствовать его у подножия трапа. Отметим также, что Штайнмайер отправился сначала в Израиль, а затем в Оман, но потом в срочном порядке добавил в программу визит в Катар.

До этого официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что в рамках гуманитарной паузы из израильских тюрем были освобождены 39 палестинских заключённых. В свою очередь, сотрудники Международного комитета Красного Креста приняли 24 гражданских заложника, удерживаемых в секторе Газа.

Также аль-Ансари заявил, что переговоры между Израилем и группировкой ХАМАС о достижении перемирия вышли на финишную прямую.