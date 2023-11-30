Москва, 30 ноября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. В Росстате сообщили, что в октябре россияне покупали красную икру выгоднее, чем до этого: стоимость килограмма снизилась до минимума с начала 2023 года. Об этом стало известно 30 ноября.

РИА Новости/Виталий Аньков

Темпы падения поднялись до 2,6%, что побило рекорд января 2011 года. К середине осени икра подешевела до 6060 рублей — минимального значения с декабря 2022 года. В январе 2023 года цена впервые достигла 6125 рублей, рекордным значением стала отметка 6315 рублей, но в августе значение стало снижаться. В Росрыболовстве это связали с возросшими объёмами добычи рыбы, с начала года рыбаки добыли более 607 тыс. тонн лосося.

В момент снижения стоимости возрос спрос: в октябре–ноябре значение в среднем выросло на 21%. Однако, по мнению экспертов, непосредственно перед Новым годом цены на деликатес снова вырастут. Об этом сообщило «РИА Новости»со ссылкой на данные Росстата.

Как сообщало ИА Регнум, в России зафиксировали падение цен на мандарины, стоимость которых снизилась и в рознице, и в опте. Как рассказал замглавы правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Дмитрий Леонов, по состоянию на 15 ноября зафиксировано снижение средних оптовых цен до 81,3 рубля за килограмм (2,3% за месяц). По его мнению, 2023 год не станет исключением из статистики, по которой продукты для новогоднего стола продаются по акциям и со скидками.