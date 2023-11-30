Москва, 30 ноября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Более половины россиян уверены в завтрашнем дне. Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник», который провели 16 октября. В нём участвовали 1600 совершеннолетних россиян.

Евгений Биятов/РИА Новости

Результаты показали, что 59% с уверенностью смотрят в завтрашний день. Об обратном заявили 39% опрошенных.

«Другими словами, в настоящее время в российском обществе преобладают «уверенные в завтрашнем дне» — соответствующий расчётный индекс в октябре 2023 года составил 20 пунктов», — отметили во ВЦИОМ.

Социологи пояснили, что этот индекс формируется на основании вопроса «Если говорить в целом, чувствуете ли Вы уверенность в завтрашнем дне?». Он может иметь значения от −100 до 100 пунктов, где чем выше значение, тем больше уверенности у россиян.

Во ВЦИОМ добавили, что наибольший годовой прирост индекса за всё время был в 2022 году. Он изменился с -4 до 26 пунктов в сравнении с июлем 2021 года. В центре отметили, что 2022 год запомнился окончательной победой над пандемией и консолидацией российского общества на фоне начала специальной военной операции.

Уверенность в завтрашнем дне слабо различается между мужчинами и женщинами, уточнили во ВЦИОМ. Её испытывают по 59% обоих полов. Среди молодёжи в возрасте 18–24 лет этот показатель равен 58%, у представителей старшего поколения — 60%.

Ответы респондентов серьёзно изменяются в зависимости от их материального достатка.

«Граждане с высоким достатком в 3,5 раза чаще заявляли о своей уверенности в завтрашнем дне в сравнении с малообеспеченными (76% и 20% соответственно)», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало 24 ноября ИА Регнум, опрос ВЦИОМ показал, что президенту России Владимиру Путину доверяют 78,6% россиян. Об одобрении его деятельности заявили 75,4% опрошенных.