Москва, 30 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Армения вправе развивать отношения с теми странами, с которыми считает нужным, при этом Россия продолжит союзнические отношения с ней, заявил 30 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание Ереваном и Лондоном программы военного сотрудничества.

РИА Новости/Антон Денисов

«Это наш союзник. И мы будем продолжать развитие наших союзнических отношений», — сказал он.

О подписании программы военного сотрудничества Армении и Великобритании на 2023–2024 годы сообщила 29 ноября пресс-служба армянского правительства. Стороны также договорились о проведении седьмых оборонных стратегических консультаций в Ереване. Они обсудили потенциал военного сотрудничества между странами.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ, который прошёл 23 ноября в Минске. Он объяснил это тем, что организация якобы отказывается зафиксировать свою зону ответственности в Армении. При этом премьер подчеркнул, что Армения не планирует выходить из ОДКБ.

Президент России Владимир Путин 13 октября сообщил, что Пашинян пригласил его посетить с визитом Армению. Российский лидер заявил о готовности приехать в Ереван после нормализации обстановки. Он также пригласил в Москву армянского премьера.