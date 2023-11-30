Москва, 30 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Планы НАТО и Украины продолжать взаимодействие носят провокационный характер с точки зрения угроз безопасности, сообщил 30 ноября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Zuma/TASS

Комментируя информацию о том, что Украина и НАТО подписали программу сотрудничества на будущий год, представитель Кремля отметил, что ничего нового в ней нет. При этом очевидно, что альянс собирается продолжать взаимодействие с Киевом.

«Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности», — заявил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о подписании альянсом программы сотрудничества с Украиной на 2024 год. По его словам, в документе прописали планы работы по повышению совместимости ВСУ и НАТО, взаимодействие по энергобезопасности и другие вопросы.

В этот день в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО ― Украина на уровне глав МИД. По его итогам министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Украину, судя по характеру состоявшихся обсуждений, не хотят принимать в альянс.