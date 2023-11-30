Москва, 30 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Израильский посол в России Александр Бен Цви назвал абсолютно неверной информацию о нарушении ЦАХАЛ режима прекращения огня в секторе Газа. Он заявил в эфире телеканала «Россия-24», что военные чётко придерживаются договорённостей.

CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

«<…> чётко придерживаемся этого формата об обмене заложников. Так что это не имеет никакого смысла, это абсолютно неверно», — сказал израильский посол, комментируя сообщения арабского телеканала Al Arabiya о том, что военнослужащие Израиля ведут массированный огонь восточнее города Хан-Юнис.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о продлении перемирия в секторе Газа. Пресс-служба ЦАХАЛ отметила, что этого удалось достичь при участии посредников по переговорному процессу об освобождении пленных. ХАМАС также подтвердило продление гуманитарного перемирия.

Впервые удалось договориться о временном прекращении огня и об обмене заложников 22 ноября. Тогда речь шла о четырёхдневном сроке. После этого конфликтующие стороны 27 ноября условились продлить ещё на два дня достигнутое ранее гуманитарное перемирие.

При посредничестве Египта и Катара ХАМАС и Израиль взяли гуманитарную паузу для освобождения израильских заложников, удерживаемых в Газе. В ответ из израильских тюрем отпускаются некоторые палестинцы. 30 ноября Израиль выпустил шестую группу палестинских заключённых. В рамках соглашения с ХАМАС израильская сторона освободила 30 палестинцев.