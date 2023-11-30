Москва, 30 ноября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В декабре 2023 года в России вступают в силу несколько законов. Об этом 30 ноября напомнили на сайте Государственной думы.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

С 1 декабря поменяются правила авторизации на российских сайтах. Теперь она будет возможна только по российскому номеру телефона, с помощью портала «Госуслуги», единой биометрической или иной системы, которая полностью или на 50% контролируемой российской стороной.

На рассмотрении Госдумы также находится законопроект, позволяющий компаниям решить юридические вопросы, касающиеся российского контроля, до конца 2024 года. Изменения направлены на защиту персональных данных россиян. Законом также закреплены особенности регулирования деятельности провайдеров хостинга.

Помимо этого, с 11 декабря усилится борьба с незаконным переводом пенсионных накоплений. Финансовый уполномоченный будет рассматривать внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой.

В этом случае речь идёт о случаях, когда потребитель требует возврата средств предыдущему страховщику. Кроме того, теперь исключено ограничение по сумме в 500 тыс. рублей в отношении требований граждан к негосударственным пенсионным фондам. Закон призван минимизировать мошеннические действия в этой сфере.

В России в декабре также вступит с в силу закон, направленный на гуманизацию условий содержания подозреваемых и осуждённых. В частности, возраст детей, которых матери могут иметь при себе в местах лишения свободы, повысят с трёх до четырёх лет, также вдвое увеличится сумма средств для приобретения продуктов питания и предметов первой необходимости. Кроме того, к решению вопросов о взысканиях и переводе осужденных из одних условий отбывания наказания в другие будут привлекать дисциплинарные комиссии.

В декабре также начнёт действовать закон, в котором определены основания недействительности заграничного, служебного или дипломатического паспорта. Это могут быть утрата, истечение срока действия, прекращение гражданства, установление факта оформления на основании недостоверных сведений, непередача без уважительной причины паспорта гражданином РФ, право которого на выезд из России ограничено по основанию, предусмотренному законом, на хранение в уполномоченные орган или организацию и т.п.

С 14 декабря региональных уполномоченных по правам ребенка освободят от судебных госпошлин. После начала действия этого документа уполномоченные по правам ребенка в субъектах РФ не будут платить госпошлину при обращении в суд с административными исковыми заявлениями в защиту прав и законных интересов детей.

При этом от уплаты государственной пошлины в таких ситуациях уже освобождены Уполномоченный по правам человека в РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах РФ и Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

Банк России с 20 декабря получит право устанавливать требования к методологиям кредитных рейтинговых агентств, а также порядок оценки методологии на соответствие законодательству и нормативным актам. Закон также обязывает такие агентства проводить проверку качества своих методологий в соответствии с требованиями регулятора. Таким образом контроль за деятельностью рейтинговых агентств будет ужесточен

С 22 декабря в России запретят закрытие учреждений культуры без оценки последствий. После этого решение о реорганизации или ликвидации государственного или муниципального учреждения культуры возможно будет принять только на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий такого решения и с учётом результатов опроса жителей данного сельского поселения.

Кроме того, с 30 декабря будет сокращён срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на оружие. После вступления в силу соответствующего закона Росгвардия обязана будет рассматривать заявления о выдаче лицензии на приобретение, экспонирование и коллекционирование оружия и патронов в течение 20 рабочих дней со дня подачи. Ранее они рассматривались в течение месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 4,5% с 1 октября 2024 года.