Москва, 30 ноября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. В России следует запретить дисциплинарные взыскания за опоздания на работу во время плохой погоды. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом со ссылкой на копию документа сообщило RT.

Известия/Анна Селина

В письме министру труда Антону Котякову парламентарий обратил внимание на отсутствие в законодательстве критериев определения степени вины работника за опоздание, которое возникло в результате форс-мажора на фоне непогоды. Помимо этого, оно не содержит определения, какие именно погодные условия считать уважительной причиной опоздания.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта», — указал в обращении Сухарев.

Депутат также призвал рассмотреть вопрос о разработке регламента верификации информации, которую работник может привести для объяснения причин опоздания. Это, например, может быть открытая информация от МЧС и муниципальных транспортных организаций.

Согласно Трудовому кодексу, за опоздание на работу без уважительной причины работодатель может применить в отношении сотрудника дисциплинарное взыскание ― замечание или выговор. А при двух подобных взысканиях работника могут уволить.

Как сообщило ИА Регнум, ранее ведущий юрисконсульт КСК ГРУПП Ирина Михеева напомнила о штрафах для работодателей. Так, с 1 января 2024 года работодателей, которые будут платить своим сотрудникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда — 19 242 руб., — могут оштрафовать на сумму до 100 тысяч рублей.