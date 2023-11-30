Алма-Ата, Казахстан, 30 ноября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Второй россиянин погиб в результате пожара в хостеле в Алма-Ате. Российское генконсульство ведёт поиск родственников погибших, сообщили 30 ноября в пресс-службе диппредставительства.

Sputnik/РИА Новости/Ертай Сарбасов

Пожар в хостеле Almaty Hostel вспыхнул 30 ноября около 02:30 мск. По данным местной полиции, из 13 погибших четверо были иностранцами. Среди погибших двое россиян, двое граждан Узбекистана и ещё девять — Казахстана.

«Местными правоохранительными органами подтверждена гибель двух граждан России», — говорится в сообщении генконсульства.

В связи с этим российское диппредставительство находится в контакте с представителями МЧС Казахстана и полицией города. Дипломаты выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее 30 ноября глава городской администрации Алма-Аты Ерболат Досаев сообщил о первом погибшем при пожаре в хостеле россиянине из Республики Саха. Расследовать причины возгорания будет правительственная комиссия, созданная по указу премьер-министра Алихана Смаилова.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Пожарные приехали на место через семь минут. Горение наблюдалось в подвальном помещении, переоборудованном под хостел. Пожар потушили через час. В результате ЧП эвакуировали не менее 59 человек, троих к тому времени госпитализировали. Позднее в МЧС сообщили, что очаг возгорания находился в коридоре подвального помещения, переоборудованного в хостел месяц назад.

По предварительной версии, все погибшие отравились угарным газом. Кроме того, со слов очевидцев, возможной причиной пожара стал загоревшийся матрас. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в результате пожара в многоэтажном хостеле на юго-востоке Москвы погибли восемь человек. Возгорание произошло на первом этаже многоэтажного дома в июле 2022 года. Площадь пожара составила сто квадратных метров.