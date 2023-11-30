Москва, 30 ноября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Многие российские артисты отказываются выступать на одной сцене с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом за сценой церемонии премии «Золотой граммофон» заявил владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселёв.

Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС Певец Shaman

«К сожалению для него, очень многие артисты при условии, что на сборном концерте будет SHAMAN, тут же отказываются выступать», ― сказал продюсер, слова которого привёл портал News.Ru.

Он пояснил, что исполнители не верят в искренность Дронова.

Киселёв также заявил, что SHAMAN якобы не помогает российской армии, хотя зарабатывает большие деньги на патриотическое тематике.

Как сообщало ИА Регнум, SHAMAN 20 июля представил новый клип на песню «Мой бой». Съёмки проходили в зоне проведения специальной военной операции России. На кадрах клипа — участники СВО, врачи и медсёстры, живущие в Донбассе пожилые люди. Менее чем за сутки этот ролик набрал 1 млн просмотров.

В августе 2022 года SHAMAN написал, что его видео на песню «Я русский» попало в сто лучших клипов мира. В сентябре лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов призвал российского президента Владимира Путина присвоить этому певцу звание заслуженного артиста России.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, по мнению россиян, на эстраде в 2023 году лучшим исполнителем стал SHAMAN.

Народный артист России, певец, композитор Олег Газманов в беседе с ИА Регнум назвал большой честью тот факт, что российские бойцы слушают его песни на фронте и деморализуют тем самым противника. Так артист отреагировал на появившееся в Сети видео, снятое одним из военных Вооружённых сил Украины. В ролике он жалуется, что российские бойцы по утрам громко включают песню Олега Газманова «Вперёд, Россия!» и будят тем самым украинских военнослужащих.