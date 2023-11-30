Ростов-на-Дону, 30 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Фигуранта дела о подготовке теракта в День Победы, 9 мая в Херсоне Павла Запорожца Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии, сообщили 30 ноября в суде.

Владимир Гердо/ТАСС

Гражданина Украины Запорожца признали виновным в подготовке теракта против мирного населения и российских военных — участников праздничных мероприятий. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Подсудимый признал вину. Прокурор просил назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая 2022 года СК сообщил о задержании в Херсоне подозреваемого в подготовке теракта на 9 Мая. В квартире мужчины провели обыск, обнаружив лабораторию по изготовлению взрывчатки, тротиловые шашки, стрелковое оружие, боеприпасы, а также гранатомёт.

Задержанный заявил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны, и подтвердил причастность к изготовлению «коктейлей Молотова».