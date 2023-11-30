Вашингтон, 30 ноября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Американские танки М-1 Abrams в ходе боевых действий на территории Украины могут прийти в негодность из-за необходимости очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, что требует большого количества топлива. Об этом сообщило издание Forbes.

Daniel Löb/dpa/Global Look Press

По мнению авторов, именно фильтры двигателя Abrams могут превратиться в главную головную боль украинских бойцов.

«Дважды в день экипаж М-1 должен увеличивать обороты двигателя своего танка до высоких оборотов в минуту, чтобы запустить импульсно-струйную систему, которая выбрасывает воздух из танка, а не в него, выбрасывая пыль и мусор из задней решётки», — говорится в материале.

Уточняется, что, если экипаж будет пренебрегать регулярной очисткой этих деталей, это может стать причиной такой серьёзной поломки двигателя, что боевую машину придётся отправлять на длительный ремонт в Польшу.

Журналисты также указали на высокий расход топлива у Abrams, которые зампомощника главы Пентагона Лора Купер назвала «пожирателем бензина».

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября издание Business Insider отмечало, что немецкие танки Leopard, американские Abrams и британские Challenger не стали «волшебным оружием» для ВС и не помогли украинской армии изменить ситуацию в зоне боевых действий.

Ранее в этот же день военкор Борис Рожин сообщил о появлении танка Abrams ВСУ на купянском направлении.

Президент России Владимир Путин 13 июля заявил, что иностранные танки горят лучше, чем машины советского производства. Глава государства 17 июля также отметил, что американские истребители, если Киев получит их, будут гореть в огне российских ракет так же, как горят немецкие танки Leopard.