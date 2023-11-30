Катманду, 30 ноября, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В Непале будут рады видеть президента России Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр страны Пушпа Камал Дахал.

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«Надеемся на визит высокого уровня, который крайне необходим. В том числе, возможно, и визит на высшем уровне», ― сказал глава непальского правительства.

Он добавил, что приглашает российского лидера посетить Непал, в то же время и сам готов поехать в Россию. Премьер-министр уверен, что визит высокого уровня между двумя странами позволит добиться значительного прогресса по всем направлениям.

Как сообщало ИА Регнум, непальский посол в РФ Милан Радж Туладхар сообщил, что власти Непала надеются, что в 2023 году президент России Владимир Путин сможет приехать в страну с визитом.

Российский лидер 9 октября по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прибыл с визитом в Астану. Во время встречи лидеры обменялись мнениями по региональным и международным проблемам, подписали пакет документов, в том числе совместное заявление к десятилетию подписания Договора между РФ и Казахстаном о добрососедстве и союзничестве. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, этот визит был успешным, его целью стала «сверка часов».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 21 ноября после встречи с Путиным в Москве пригласил главу государства посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время.