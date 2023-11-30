Вашингтон, 30 ноября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Представители Республиканской партии в палате представителей Конгресса США уже в течение ближайших недель могут вынести на общее голосование вопрос о расследовании в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена. Об этом 29 ноября сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Партийный организатор большинства в палате республиканец Том Эммер заявил республиканцам в палате представителей на встрече за закрытыми дверями в среду, что членам в предстоящие недели, вероятно, предстоит голосовать по формальному одобрению расследования в рамках импичмента Байдену», — отмечается в публикации.

По информации издания, таким образом республиканцы намерены усилить давление на действующую американскую администрацию, а также повысить внимание к процедуре импичмента у законодателей от самой Республиканской партии.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Белый дом усомнился в обоснованности расследования, по итогам которого могут запустить процедуру импичмента действующего президента США. Как отметил юрисконсульт американской администрации Ричард Саубер, палата представителей страны не голосовала по вопросу о начале расследования, то есть законодательный орган не санкционировал его официально, как этого требует конституция США.

Газета The Washington Post 11 ноября сообщила, что спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) заявил о недостаточности оснований для объявления импичмента Байдену. Отмечалось, что спикер не считает «политическим императивом» проведение такой процедуры на фоне низких предвыборных рейтингов действующего главы Белого дома.

В сентябре в нижней палате Конгресса, где большинство у республиканцев, объявили о начале расследования в отношении семьи Байдена. Конгрессмены подозревают главу Белого дома, а особенно его сына Хантера Байдена, в коррупции.