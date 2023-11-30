Симферополь, 30 ноября, 2023, 10:01 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма — агента спецслужб Украины, сообщили 30 ноября в ведомстве.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Федеральной службой безопасности РФ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма», — сообщило ведомство.

Задержанного подозревают в том, что он передавал Киеву важные сведения о России.

Так, мужчина передавал украинским кураторам данные о передвижениях подразделений Росгвардии. Кроме того, агент украинских спецслужб собирал и передавал Киеву сведения, касающиеся инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны Крыма.

Против задержанного возбудили уголовное дело.

ФСБ 29 ноября сообщила о задержании жителя Псковской области, которого обвиняют в шпионаже в пользу Латвии. Он в обмен на получение гражданства прибалтийской республики пытался передавать Риге сведения о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС РФ.

Ранее в Тюменской области ФСБ задержала агента украинских спецслужб. Как сообщило ведомство 15 ноября, он за денежное вознаграждение собирал сведения о военных объектах в регионе.