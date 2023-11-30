Киев, 30 ноября, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации в украинскую армию данные реестра избирателей. Он заявил об этом 30 ноября в эфире телеканала «Мы — Украина».

Сергей Корсун ИА Регнум

«Важно, чтобы это была унифицированная система призыва, чтобы, наконец, был заполнен реестр (призывников. — Прим. ред.). Я сторонник того, чтобы передали (военкоматам. — Прим. ред.) реестр избирателей. Он наиболее заполнен, видно, кто где голосовал. Это наиболее правдивая информация», — сказал он.

Тимочко отметил, что он также является сторонником расширения перечня тех, кого могут мобилизовать в ряды ВСУ, а также выступает за увеличение призывного возраста.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября стало известно, что в Днепропетровске выписали повестку 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование. Женщина уехала из Артёмовска в марте 2022 и временно прописалась в Днепропетровске.

Советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко 28 ноября заявил, что средний возраст военных украинской армии в некоторых воинских соединениях равен 54 годам. Он также пожаловался на огромный дефицит военнослужащих и военной техники.