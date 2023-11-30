Москва, 30 ноября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы завершено благоустройство участка одной из ключевых магистралей — Ленинского проспекта. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, основной задачей специалистов Комплекса городского хозяйства было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Ленинский проспект

«В период с 2020 по 2022 год было проведено благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы — Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта», — отметил Пётр Бирюков. «В этом году обновили участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта», — сообщил заместитель мэра российской столицы. Он отметил, что ранее — в 2020–22-м годах было проведено благоустройство двух участков Ленинского проспекта. «Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта, — напомнил он. — Основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей».

В этом году в ходе благоустройства на Ленинском проспекте расширили тротуары и обновили их покрытие. «Общая площадь пешеходной зоны составляет теперь более 37 тыс. квадратных метров», — рассказал Пётр Бирюков. «Отремонтировали асфальт на проезжей части, обустроили парковочные карманы, — продолжил он. — Для пассажиров общественного транспорта установили 10 современных остановочных павильонов с зарядными слотами». Наземные пешеходные переходы на участке Ленинского проспекта оборудовали опорами контрастного освещения, поставили свыше 320 фонарей и уличных торшеров, удобные скамейки и навигационные стелы.

Заместитель мэра подчеркнул, что воздушные провода теперь убраны в кабельную канализацию протяженностью более 12 тыс. метров. «Это позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций», — подчеркнул он. К растущим вдоль магистрали крупномерам высадят около 200 взрослых деревьев и 6,6 тыс. кустарников, пообещал глава Комплекса городского хозяйства Москвы. Ранее привели в порядок существующий газон и разбили дополнительный общей площадью почти 69 тыс. квадратных метров.

«В результате работ появились две новые спортивные площадки между домами 64/2 и 66. Выполнено благоустройство дворовых территорий в квартале, расположенном между Ленинским и Ломоносовским проспектами, улицами Панфёрова и Вавилова», — заключил Пётр Бирюков.