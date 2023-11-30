Путин пошутил о слезах Силуанова из-за бюджетных тратах
Путин: глава Минфина Силуанов заплачет, когда узнает о новых бюджетных тратах
Москва, 30 ноября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по расходам из федерального бюджета. Об этом в шутку на встрече с молодыми учёными заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложение рассмотреть возможность расширить функционал «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской картой».
Российский лидер напомнил, что «Пушкинскую карту» финансируют за счёт бюджета, а на «Менделеевскую» деньги выделяют компании ― партнёры проекта.
«Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета», ― пояснил глава государства.
Путин подчеркнул, что сейчас бюджет практически принят, и внести туда дополнительные изменения будет непросто, однако сама идея, по его словам, хорошая.
«Механизм простой ― деньги на стол надо. [Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», ― с улыбкой сказал Путин.
Проект «Менделеевская карта» разработали для поддержки талантливых молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников. Владельцы «Менделеевской карты» смогут воспользоваться со скидками и льготами рядом услуг в разных сферах жизни. В их числе электронные библиотеки, технопарки, музеи, выставки, кафе и рестораны, аптеки, медицинские центры, транспорт.
Участвовать в программе могут все аспиранты и молодые учёные, а также победители регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, студенты вузов и колледжей, которые выиграли олимпиады
Как сообщало ИА Регнум, закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы Путин подписал 27 ноября. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.
В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом резервный фонд правительства в 2024 году планируется в объёме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 80 млрд рублей. По доходам в 2024-м ожидают поступление 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, и 2026-м ― почти 34 трлн рублей.
Также документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5% и увеличение расходов на социальную политику.