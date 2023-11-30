Москва, 30 ноября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по расходам из федерального бюджета. Об этом в шутку на встрече с молодыми учёными заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложение рассмотреть возможность расширить функционал «Менделеевской карты» по аналогии с «Пушкинской картой».

Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Российский лидер напомнил, что «Пушкинскую карту» финансируют за счёт бюджета, а на «Менделеевскую» деньги выделяют компании ― партнёры проекта.

«Что касается расширения действия «Менделеевской карты», тогда нужно, чтобы правительство проработало. Возможна ли и с какого времени поддержка со стороны федерального бюджета», ― пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что сейчас бюджет практически принят, и внести туда дополнительные изменения будет непросто, однако сама идея, по его словам, хорошая.

«Механизм простой ― деньги на стол надо. [Министру финансов Антону] Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», ― с улыбкой сказал Путин.

Проект «Менделеевская карта» разработали для поддержки талантливых молодых учёных, аспирантов, студентов и школьников. Владельцы «Менделеевской карты» смогут воспользоваться со скидками и льготами рядом услуг в разных сферах жизни. В их числе электронные библиотеки, технопарки, музеи, выставки, кафе и рестораны, аптеки, медицинские центры, транспорт.

Участвовать в программе могут все аспиранты и молодые учёные, а также победители регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, студенты вузов и колледжей, которые выиграли олимпиады

Как сообщало ИА Регнум, закон о федеральном бюджете на 2024–2026 годы Путин подписал 27 ноября. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

В 2024 году доходы бюджета вырастут почти на 29%. При этом резервный фонд правительства в 2024 году планируется в объёме 100 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах — по 80 млрд рублей. По доходам в 2024-м ожидают поступление 35 трлн рублей, в 2025 году — 33,5 трлн рублей, и 2026-м ― почти 34 трлн рублей.

Также документ предусматривает индексацию МРОТ в 2024 году на 18,5% и увеличение расходов на социальную политику.