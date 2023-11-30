Кемерово, 30 ноября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок погиб на пешеходном переходе в Кемерове: его сбил автомобиль Datsun on-DO, сообщили 30 ноября в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция Кузбасса

Дорожная авария произошла в 07:30 по местному времени (03:30 мск) на проспекте Шахтёров. Водитель иномарки совершил наезд на ребёнка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3849587" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«В результате семилетний мальчик от полученных травм скончался в машине скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

Водитель, как показали результаты медосвидетельствования, был трезв. МВД решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Новость дополняется