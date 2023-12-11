Москва, 11 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Искусственный интеллект внедряется в различные сферы и становится частью нашей жизни. Интерес к ИИ активно растет и среди молодежи. По федеральному проекту «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» есть целый ряд уникальных возможностей для изучения умных технологий уже со школы.

Пресс-служба конкурса «Цифровой прорыв» Хакатон конкурса «Цифровой прорыв»

В стране разработаны образовательные программы и проходят конкурсы для развития навыков в сфере ИИ. В ходе соревнований молодые ИТ-специалисты создают успешные решения, многие из которых становятся частью работы высокотехнологичных компаний. Например, созданы системы, не только предсказывающие непогоду и распознающие грузовые вагоны по фотографиям, но и оптимизирующие производство атомного топлива.

«Сириус. ИИ»

Получить полезные навыки, определиться с направлениями профессионального развития и закрепить знания на практике помогает программа по искусственному интеллекту «Сириус. ИИ». Лучше разбираться в технологиях ИИ благодаря этой программе стали уже более 2 тысяч школьников.

Это часть экосистемы образовательного центра «Сириус». У ребят есть возможность записаться на 19 бесплатных онлайн-курсов на странице «Навигатора «Сириуса».

«Сириус. ИИ» состоит из трёх этапов. Сначала школьники объединяются в команды и выбирают одну из тем, предложенных университетами и крупнейшими российскими компаниями. Во время второго отборочного этапа участники презентуют свою доработанную программу в режиме онлайн. Команды, предложившие оптимальные решения, приглашают для реализации проекта на итоговый этап. Он проводится в очном формате на базе центра «Сириус».

На новую проектную программу подали заявки почти 700 команд. Больше всего участников оказалось из Рязанской, Московской и Нижегородской областей.

Команда, в состав которой вошёл десятиклассник Савелий Семёнычев из Ульяновска, обучила нейросеть определять класс и координаты тропического циклона на спутниковых снимках.

«Метеорологи смогут точнее прогнозировать погоду и предупреждать о надвигающихся погодных условиях. Программа будет полезна и для спасательных служб при подготовке к бедствиям и катастрофам», — отметил Семёнычев. На следующем этапе команда собирается заняться удобным графическим интерфейсом системы — сайтом или приложением, куда можно будет загрузить фото или видео циклона.

Другая команда в рамках программы «Уроки настоящего» обучила ИИ распознавать типы грузовых вагонов на железной дороге по фото. По словам её участника Ильи Ефимова, нейронная сеть обрабатывает изображения мгновенно и предоставляет информацию в реальном времени. «Это сокращает время, затрачиваемое на инвентаризацию, и снижает затраты», — рассказывает Илья.

Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту

Участие во Всероссийской олимпиаде по ИИ за 3 года ее проведения приняли уже более 40 тысяч старшеклассников. Программисты решили задачи, основанные на реальных данных компаний, приняли участие в профориентационных и развлекательных мероприятиях, встретились с экспертами в сфере ИИ.

Заключительный этап олимпиады-2023 состоялся в университете Иннополис в Татарстане. Абсолютным победителем стал 17-летний школьник из Подмосковья Илья Гринюк. Он говорит, что программированием увлёкся около четырёх лет назад, а после участия в конкурсах надеется поступить на факультет компьютерных наук в Высшую школу экономики. В дальнейшем Илья намерен принять участие в разработке и обучении больших языковых и мультимодальных моделей.

«Участие в олимпиаде такого уровня дает колоссальный опыт всем участникам, так как они сталкиваются с передовыми задачами от ведущих компаний. Я очень рад, что получилось победить», — отметил Гринюк.

Хакатон по искусственному интеллекту

Продемонстрировать свои знания и даже начать карьеру в одной из известных компаний, внедривших ИИ-технологии в свою работу, молодым специалистам помог Международный хакатон по ИИ «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект». Он прошёл впервые в 2023 году и собрал более 2 тысяч участников из России, Китая, Германии и других стран.

«Участие студентов в хакатонах сейчас уже является неотъемлемой частью образовательного процесса. Решаемые задачи сразу используются компаниями в рабочем процессе, студенты же сразу применяют свои знания на практике. Компании обращают внимание на самых способных студентов, возникают истории социальных лифтов», — отметила замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

К примеру, в рамках кейса «Интеллектуальный ассистент методиста» одна из команд-призёров — «Бобы» под руководством капитана Александра Болдырева из Екатеринбурга — получила приз за разработку платформы для генерации конспекта по аудиозаписи лекции.

«Кейс от ВК запомнился нам в первую очередь очень знакомой задачей, потому как получить краткий структурированный конспект всей видеолекции хотел бы каждый. За 44 часа мы смогли разработать сайт, на который можно загрузить запись урока и получить список важных терминов и определений из него, а также краткий пересказ», — сказал Александр ИА Регнум.

Новосибирская команда «Codex» получила награду за работу над кейсом «Росатома» по оптимизации производства атомного топлива с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря федпроекту «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика» молодёжные программы обучения и участие в профильных конкурсах способствуют активному вовлечению школьников, студентов и молодых специалистов в процесс развития ИИ в России. Это помогает обеспечить рынок труда конкурентоспособными кадрами в области технологий будущего.