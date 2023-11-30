Луганск, 30 ноября, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления (ПУ) украинской армии с офицерами на донецком направлении. Об этом 30 ноября сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Станислав Красильников/РИА Новости

«При точечном ударе по населённому пункту Часов Яр был уничтожен ПУ одного из подразделений украинских боевиков», — написал он.

Эксперт уточнил, что в тот момент в пункте управления находилась дежурная смена, в составе которой были рядовые бойцы и офицеры ВСУ, в результате удара удалось ликвидировать до трёх офицеров, порядка пяти сержантов и несколько рядовых.

Как сообщало ИА Регнум, 29 ноября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные за сутки уничтожили склады топлива и авиационных боеприпасов ВСУ, а также сборочный цех по производству и ремонту радиолокационных станций (РЛС). Также ВС России с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии нанесли удары по позициям украинской армии в 107 районах.

Ранее в этот же день фрегат Черноморского флота России нанёс удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военной инфраструктуре ВСУ. Залп был проведён успешно, военные объекты поражены.