Иерусалим, 30 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Восемь человек получили ранения в результате стрельбы в Иерусалиме, сообщил 30 ноября израильский телеканал i24.

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Как сообщила местная полиция, выстрелы прогремели неподалёку от въезда в город на автобусной остановке.

«Двое подозреваемых были нейтрализованы на месте. К месту происшествия направляются значительные силы полиции», — сообщили правоохранители.

Израиль с 7 октября в ответ на массированный ракетный обстрел со стороны палестинского движения ХАМАС ведёт боевые действия в секторе Газа, включая наземную операцию.

В настоящее время между Израилем и ХАМАС действует гуманитарное перемирие, в ходе которого из Газы смогут выехать удерживаемые там заложники.