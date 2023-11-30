Алма-Ата, Казахстан, 30 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В Алма-Ате, где произошёл пожар в хостеле, установили личности погибших. Число россиян, ставших жертвами возгорания, возросло до двух. Об этом 30 ноября сообщили в городском департаменте полиции.

Официальный телеграм-канал акимата Алматы

«Четверо из 13 погибших ― иностранцы (граждане РФ ― два человека и граждане Узбекистана ― два человека)», ― уточнили в ведомстве.

Остальные погибшие ― граждане Казахстана. Ранее сообщалось об одном погибшем россиянине.

В министерстве по чрезвычайным ситуациям республики заявили, что для проведения расследования причин пожара в хостеле направлена оперативная группа МЧС во главе с министром генерал-майором Сырымом Шарипхановым.

«По предварительным данным, очаг пожара находился в коридоре подвального помещения», ― добавили в ведомстве.

По данным МЧС, подвал переоборудовали под хостел полтора месяца назад. Его площадь составляет 457 кв. м.

По факту пожара возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, информация о пожаре в трёхэтажном жилом доме на улице Ади Шарипова в Алма-Ате поступила в 5:33 (2:33 мск) 30 ноября. Первые расчёты прибыли на место через семь минут. К тому моменту наблюдалось горение в подвальном помещении, переоборудованном под хостел.

Через час пожарные ликвидировали возгорание. В ходе разведки и тушения пожара обнаружили, предварительно, 13 погибших. Они погибли от отравления угарным газом.

С места пожара эвакуировали 59 человек, из которых трое доставлены в больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Остальных разместили в здании близлежащей школы.

Расследовать причины возгорания будет правительственная комиссия, созданная по распоряжению премьер-министра Алихана Смаилова. В её состав вошли руководители государственных и правоохранительных органов, а также представители администрации Алма-Аты.