Москва, 30 ноября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Постоянное изменение системы налогообложения нефтяной отрасли оказывает большое влияние на деятельность нефтяных компаний, затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и реализацию уже начатых проектов. Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Его слова привела пресс-службе компании в сообщении, посвящённом результатам «Роснефти» за январь ― сентябрь.

Павел Бедняков/POOL/ТАСС Игорь Сечин

«Непроработанное решение по сокращению демпфера спровоцировало кризис на внутреннем рынке топлива в августе ― сентябре текущего года», ― указал Сечин.

Он напомнил, что уже в октябре Минфин инициировал изменения одного из базовых параметров налогообложения в нефтяной отрасли ― порядка определения цены на нефть для налоговых целей.

Сечин счёл экономически не обоснованным снижение прогнозных дифференциалов цены российской нефти к цене на нефть сорта Brent, предусмотренное Минфином, Он заявил, что котировка Brent является «нерелевантной для России».

«Финансовое ведомство игнорирует фундаментальные изменения условий работы нефтяной отрасли страны: формирование новых направлений поставок российской нефти и подходов к ее ценообразованию», ― подчеркнул глава компании.

Кроме того, ещё одна инициатива, реализованная без обсуждения с отраслью, ― дифференциация цен на газ для промышленных потребителей и рост НДПИ на газ, по его мнению, приведут к разбалансировке рынка, дефициту газа для социально значимых отраслей и могут повлиять на уровни добычи.

«Всё это существенно затрудняет долгосрочное планирование инвестиций и дальнейшую реализацию уже начатых проектов», ― констатировал Сечин.

Как сообщало ИА Регнум, демпфирующий механизм скорректировали в конце сентября. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из федерального бюджета сократили вдвое ― в формулу расчёта внесли понижающий коэффициент 0,5.

Однако уже с 1 октября топливный демпфер восстановили в полном объёме. Такое решение приняли в правительстве для стабилизации внутреннего топливного рынка.

В правительстве пояснили, что изменение коэффициента по демпферу с 0,5 до 1,0 позволит увеличить размер компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже моторного топлива на внутреннем рынке. По мнению властей, это будет способствовать насыщению топливом внутреннего рынка, позволит сдержать рост оптовых биржевых цен, что в итоге отразится на стабилизации цен в рознице на уровне, близком к инфляции.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике Михаил Делягин заявил, что российская нефтяная отрасль находится под усиленным бременем налоговой нагрузки, которое мешает ей развиваться.