Доха, 30 ноября, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС будет действовать ещё один день (30 ноября). Об этом катарский МИД сообщил в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Палестинская и израильская стороны достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа ещё на один день (30 ноября) на прежних условиях, а именно: прекращение огня и доставка гуманитарной помощи [в Газу]», — сообщил аль-Ансари.

Он напомнил, что соглашения о перемирии израильтяне и палестинцы достигли при посредничестве Катара, а также Египта и США.

Израиль и ХАМАС 22 ноября достигли договорённости о перемирии на четыре дня для освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Затем 27 ноября стороны договорились о продлении гуманитарной паузы.

Армия обороны Израиля и ХАМАС 30 ноября объявили о соглашении о продлении перемирия.