Вашингтон, 30 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Резкие высказывания американского миллиардера Илона Маска в адрес рекламодателей на мероприятии газеты New York Times стали одной из самых обсуждаемых тем в зарубежных СМИ.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

В ходе мероприятия Маска попросили прокомментировать отказ от сотрудничества с принадлежащей ему соцсетью Х таких крупных компаний, как IBM, Apple, а также кинокомпаний Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate.

Маск в ответ заявил, что всех, пытающихся шантажировать его рекламой и деньгами, он может только послать [очень далеко]. Маск дважды повторил нецензурную реплику.

«Так понятно? Надеюсь, что да», — добавил бизнесмен в конце резкого заявления.

Ведущий мероприятия, явно шокированный реакцией Маска, на некоторое время потерял дар речи.

Как указал Лу Паскалис, основатель консалтинговой компании AJL Advisory и бывший глава отдела глобальных МЕДИА в Bank of America, ругательства Маска в адрес рекламодателей фактически являются «заключительной главой» для брендов, ведущих бизнес с X, такого оскорбления они не забудут.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил Илон Маск, рекламодатели, отказавшиеся от сотрудничества с социальной сетью X, не смогут его шантажировать, так как если бойкот рекламодателей разрушит соцсеть, то именно на них публика возложит ответственность за это.