Вашингтон, 30 ноября, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Правительство США скрывает реальную информацию об НЛО из-за своего «преступления», заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире программе на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Сергей Корсун ИА Регнум

Он утверждает, что власти Соединённых Штатов имеют «вещественные доказательства» существования неопознанных летающих объектов, но уже более 80 лет в стране действует заговор молчания на эту тему.

Карлсон отмечает, что некоторые люди пытаются объяснить такие действия правительства тем, что они не хотят подвергать американское общество страху. Журналист предполагает, что это неверная точка зрения, поскольку, его мнению, «запугивание населения» — это то, то власти США «делают лучше всего».

Он считает, что американское правительство совершило «злодеяние» и теперь скрывает от общественности «обломки аппаратов, а также тела существ, которые были внутри».

Карлсон предположил, что когда-нибудь мир узнает суть того, что сделали власти.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля в Конгрессе США прошли слушания, посвященные существованию внеземных цивилизаций и контактов с ними. Перед членами законодательного органа выступил бывший сотрудник американской разведки Дэвид Граш, который до 2023 года занимался в Пентагоне анализом необъяснимых аномальных явлений.

Он признался, что общался с чиновниками, которые говорили ему о наличии летательных объектов «внеземного» происхождения. Собеседники Граша утверждали, что из таких аппаратов извлекался «биологический материал».

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум выразил мнение о том, что публичные слушания в Конгрессе на тему НЛО указывают на проблемы и назревающий кризис власти в США.