Киев, 30 ноября, 2023, 08:04 — ИА Регнум. Страны Глобального Юга отвернутся от Украины из-за проводимой ею антироссийской политики, заявил эксперт Алексей Кущ в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасёву.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Когда мы говорим, что мы некий «легион» или «форпост Запада», то у Глобального Юга это сразу вызывает фантомные боли неоколониального и постколониального прошлого. Это большая проблема… Если мы будем позиционировать себя как «легион Запада», то для Глобального Юга мы попросту умрём», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что стремление Киева приписать русских к финно-уграм или тюркам также может оскорбить другие народы. Таким образом, политика Украины в отношении России влечёт за собой рост антиукраинских настроений.

Как передавало ИА Регнум, в августе издание Asia Times сообщило, что России удалось заручиться поддержкой Глобального Юга на международной арене. По информации источника, киевский режим также предпринимал попытки обрести союзников на континенте, однако положительного эффекта добиться не сумел.