Астана, 30 ноября, 2023, 07:53 — ИА Регнум. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в книге воспоминаний «Моя жизнь» впервые признал, что у него есть вторая жена и ещё два сына. Об этом сообщило издание Orda. kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

В этих мемуарах бывший казахстанский лидер написал об отношениях с Асель Исабаевой. В 2005 году у них родился сын Тауман, а в 2008-м — Байкен.

Назарбаев впервые увидел девушку в ходе визита в город Талдыкорган, который находится на юго-востоке Казахстана. Она встречала главу республики с цветами у трапа самолёта.

Экс-президент отметил, что не смог забыть образ Исабаевой и однажды узнал, что она выиграла Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан». После этого Назарбаев отыскал девушку.

Он утверждает, что с этого момента «избавился от тянувшегося годами душевного одиночества».

Нурсултан Назарбаев родился 6 июля 1940 года в Алма-Атинской области Казахской ССР. В 1989 году он стал первым секретарём ЦК Компартии Казахстана, а в 1990 году — президентом Казахской ССР.

С 16 декабря 1991 по 20 марта 2019 года он занимал пост президента Республики Казахстан, одерживая победу на выборах главы государства в 1991, 1999, 2005, 2011 и 2015 годах.

В 2019 году он покинул президентский пост и стал членом Конституционного совета Казахстана, уйдя с этой должности в январе 2023 года. В марте 2019 года новым президентом республики стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого возглавлял сенат парламента Казахстана.