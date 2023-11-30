Вашингтон, 30 ноября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Украина сможет присоединиться к Североатлантическому альянсу только при согласии всех стран альянса и соблюдении всех требуемых условий. Об этом 29 ноября сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе после заседания глав МИД стран НАТО.

Иван Шилов ИА Регнум Украина. НАТО

«Украина станет членом НАТО, когда все страны — члены альянса будут согласны на это и когда будут соблюдены все условия», — подчеркнул Блинкен.

На вопрос журналиста о плане бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, глава Госдепа США подчеркнул, что соответствующая позиция государств, входящих в НАТО, была озвучена ранее в Вильнюсе и снова «чётко обозначена» в Брюсселе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на встрече министров иностранных дел стран — участниц НАТО в Брюсселе изменился тон обсуждения украинского конфликта. Тупик в зоне боевых действий может затянуться на продолжительный период, при этом крайним сроком называется июль 2024 года, когда НАТО будет отмечать 75-летие с момента создания.

В свою очередь, США не будут делать никаких шагов по расширению НАТО накануне выборов американского президента и решать проблему требований Киева. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 27 сентября заявил, что не готов предсказать решения саммита НАТО в Вашингтоне по вхождению Украины в альянс, однако оно невозможно во время военного конфликта