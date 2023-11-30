Донецк, 30 ноября, 2023, 07:36 — ИА Регнум. Спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) вынесли официальные предостережения двум жителям региона за попытки контактировать с украинскими спецслужбами.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате совместных мероприятий органов военной контрразведки Южного и Восточного военных округов двум жителям ДНР объявлены официальные предостережения», — сообщили 30 ноября в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В ведомстве также напомнили, что своевременное обращение в органы государственной безопасности и раскаяние в случае сотрудничества со спецслужбами противника может позволить избежать уголовной ответственности.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября двух жителей Волгограда официально предупредили о недопустимости совершения государственной измены в пользу Украины. Соответствующее предупреждение было вынесено после того, как стало известно о состоявшемся разговоре одного из жителей города с представителем СБУ.