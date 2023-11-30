Бойцы ВС РФ награждены за уничтоженный танк Leopard 1A5 — 645-й день СВО
Бойцы ВС России награждены за уничтожение первого танка танк Leopard 1A5 — 645-й день СВО
Новый, 645-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что военнослужащие Западного военного округа прямо на передовой получили награду за уничтожение первого танка Leopard 1A5 на купянском направлении, информирует Минобороны РФ.
Старший расчёта ПТРК с позывным Питер рассказал, что охота за вражеской техникой велась в течение двух недель с замаскированной и максимально приближённой позиции. «Навели, сделали выстрел, попали, доложили командиру. Командир сказал: «Жги кошку дальше». И сделали второй выстрел — тоже попали, тем самым — сожгли», — информирует Питер.
Сертификат на выплату денежных средств вручил заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.
Тем временем на запорожском направлении Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ, задействовав гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра, нанесло удар по замаскированным укреплённым позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября «РИА Новости» в Минобороны РФ.
На херсонском направлении в подразделениях российской группировки войск «Днепр» начали применять специальные акустические комплексы «Языковед». Установленные на бронеавтомобили «Тигр», они выезжают на передовую, подконтрольную противнику, и воспроизводят призыв сдаваться в плен на русском и украинском языках. По словам российских бойцов, работа приносит очевидные плоды — с берегов Днепра идёт стабильный поток военнопленных.
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