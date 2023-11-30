Новый, 645-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что военнослужащие Западного военного округа прямо на передовой получили награду за уничтожение первого танка Leopard 1A5 на купянском направлении, информирует Минобороны РФ.

Видеокадр Минобороны РФ Противотанкистам, уничтожившим танк Leopard 1A5 ходе боя на купянском направлении, вручили сертификат на выплату денежных средств

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Старший расчёта ПТРК с позывным Питер рассказал, что охота за вражеской техникой велась в течение двух недель с замаскированной и максимально приближённой позиции. «Навели, сделали выстрел, попали, доложили командиру. Командир сказал: «Жги кошку дальше». И сделали второй выстрел — тоже попали, тем самым — сожгли», — информирует Питер.

Сертификат на выплату денежных средств вручил заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Тем временем на запорожском направлении Новороссийское гвардейское горное соединение ВДВ, задействовав гаубицу 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра, нанесло удар по замаскированным укреплённым позициям и боевой технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино, сообщили 30 ноября «РИА Новости» в Минобороны РФ.

На херсонском направлении в подразделениях российской группировки войск «Днепр» начали применять специальные акустические комплексы «Языковед». Установленные на бронеавтомобили «Тигр», они выезжают на передовую, подконтрольную противнику, и воспроизводят призыв сдаваться в плен на русском и украинском языках. По словам российских бойцов, работа приносит очевидные плоды — с берегов Днепра идёт стабильный поток военнопленных.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.