Белгород, 30 ноября, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 30 ноября сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, утром 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили в небе над Подольском Московской области направлявшийся в сторону столицы беспилотник. Позднее эту информацию также подтвердили в Министерстве обороны. По словам Собянина, разрушений и ранений людей удалось избежать.