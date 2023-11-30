Москва, 30 ноября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Министр финансов РФ Антон Силуанов «будет плакать» и расскажет, что «денег нет», если государству потребуется увеличивать расходы в рамках новых инициатив, с иронией заявил президент России Владимир Путин 29 ноября на встрече с молодыми учёными.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Российского лидера попросили рассмотреть возможность расширить функционал «Менделеевской карты», как это сделали с «Пушкинской картой». Глава государства напомнил, что проект «Менделеевской карты» финансируется за счёт компаний-партнёров, а «Пушкинскую карту» поддерживают за счёт бюджета.

Он подчеркнул, что правительству следует изучить вопрос о расширении действия «Менделеевской карты» уже из государственных средств. При этом Путин отметил, что, «наверное, будет непросто» включить новые расходы в принятый трёхлетний бюджет.

«Но идея сама по себе хорошая. Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: «Давай деньги». Он сейчас будет плакать: «Денег нету», — сказал с улыбкой президент.

«Менделеевская карта» — проект, созданный для поддержки талантливой молодежи и молодых учёных. Она позволяет покупать со скидками какие-либо товары, билеты в кинотеатры, музеи и театры, получать льготы на программы дополнительного образования, занятия спортом и медицинские услуги.

Участвовать в программе могут все аспиранты и молодые учёные. Кроме того, «Менделеевская карта» доступна для победителей регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и международных олимпиад, а также для студентов вузов и колледжей, которые выиграли олимпиады.