Вашингтон, 30 ноября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Скорость, с которой развивается искусственный интеллект (ИИ), вызывает опасения. Такое заявление сделал американский миллиардер, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск на мероприятии газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум Искусственный интеллект

Маск отметил, что скорость развития ИИ вызвала у него настолько серьёзные опасения, что это привело к проблемам со сном. По мнению Маска, ИИ в ближайшие три года усовершенствуется настолько, что «сможет написать такой же хороший роман, как, скажем, Джоан Роулинг», либо создать принципиально новую технологию или открыть новый раздел физики.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в беседе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Маск рассказал о возможностях ИИ и о том, что искусственный интеллект (ИИ) со временем освободит людей от необходимости работать. По мнению Маска, эта технология в будущем положительно скажется на образовании и даже станет лучшим учителем.

При этом Маск в интервью Fox News предупреждал, что ИИ неизбежно вырвется из-под контроля человека, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества. По этой причине бизнесмен призвал как можно скорее создать ведомство, ответственное за регулирование сферы ИИ.