Вашингтон, 30 ноября, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Кандидатуру действующего президента СЩА Джозефа Байдена не собирается поддерживать на президентских выборах американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск. Соответствующее заявление Маск сделал 29 ноября на мероприятии газеты The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Думаю, я не стал бы голосовать за Байдена», — сказал предприниматель и добавил, что ему предстоит «определённо сложный выбор».

На вопрос, проголосует ли он за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, который тоже выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства, Маск чёткого ответа не дал.

При этом предприниматель неоднократно заявлял, что президентом США он видит обычного здравомыслящего человека. По словам Маска, на предыдущих президентских выборах он отдал свой голос за Байдена.

Ранее ИА Регнум сообщало, что рейтинг одобрения деятельности президента Соединённых Штатов Америки Байдена упал до минимального уровня за всё время его президентства. Опрос показал, что рейтинг одобрения главы Белого дома снизился до 40%, так как большинство избирателей не поддерживают его политику относительно конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС.