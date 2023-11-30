Москва, 30 ноября, 2023, 05:29 — ИА Регнум. Военно-морской флот (ВМФ) России получил в свое распоряжение две атомные подводные лодки — стратегический крейсер «Император Александр III» и многоцелевую подлодку К-571 «Красноярск, сообщил журналистам источник в военно-промышленном комплексе.

Иван Шилов ИА REGNUM Подводная лодка

«Подписаны приемо-сдаточные документы о передаче флоту двух построенных на «Севмаше» подводных лодок «Александр III» и «Красноярск», — отметил собеседник, слова которого приводит «РИА Новости».

По его словам, официальная церемония поднятия флага на этих подводных аппаратах пройдёт после 10 декабря. Источник напомнил, что корабль считается принятым на боевое дежурство только после поднятия на него борту Андреевского флага.

Он добавил, что пока речь идёт о технической передаче подлодок.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил о завершении государственных испытаний подлодки «Император Александр III». Глава ведомства уточнила этот крейсер будет передан Тихоокеанскому флоту. Он также проинформировал, что в составе ядерной триады России доля современных кораблей достигла 100%.

7 ноября источник, близкий к Минобороны РФ, рассказал ТАСС о том, что в рамках государственных испытаний подлодка «Красноярск» успешно выполнила пуски сверхзвуковой ракеты «Оникс» и крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» «Калибр». Пуски выполнялись из подводного положения из акватории Белого моря.