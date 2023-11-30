Тель-Авив, Израиль, 30 ноября, 2023, 05:04 — ИА Регнум. Шестую группу палестинских заключенных из 30 человек освободил Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС. Об этом 30 ноября сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

Уточняется, что один из автобусов Международного комитета Красного Креста (МККК) с освобожденными палестинскими заключенными выехал из израильской тюрьмы Офер и направляется в Рамаллу. Отмечается, что освобождение отложили на несколько часов из-за столкновений между израильскими силами и палестинцами в городе Бейтуния, где расположена тюрьма Офер.

Обмен заложниками и заключёнными осуществляется в рамках соглашения, достигнутого между ХАМАС и Израилем при посредничестве Египта и Катара 24 ноября. Стороны договорились о четырёхдневном перемирии, которое затем было продлено ещё на двое суток. Режим будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключённых.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палестинское движение ХАМАС готово обсудить с израильской стороной освобождение заложников-мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев в тюрьмах Израиля.

Новую группу заложников палестинского движения ХАМАС из 16 человек, удерживавшихся в секторе Газа, передал Израилю 29 ноября Международный комитет Красного Креста (МККК).