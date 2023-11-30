Москва, 30 ноября, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Министерство культуры России планирует продлить национальный проект «Культура» до 2030 года, заявила глава ведомства Ольга Любимова в ходе правительственного часа в Госдуме.

Василий Иванов ИА REGNUM Ольга Любимова

Она напомнила, что этот нацпроект действует с 2019 года.

«Подходит к концу пятый год реализации нацпроекта «Культура». Уровень его кассового исполнения, как вы знаете, один из самых высоких… Поэтому уже сегодня мы работаем над продлением национального проекта «Культура» до 2030 года», — сказала министр.

Любимова подчеркнула, что российские регионы сохранят высокую потребность в модернизации объектов в сфере культуры. Глава ведомства уточнила, что с начала 2022 года в России удалось реконструировать или провести капитальный ремонт в 274 зданиях детских школ искусств.

Кроме того, 610 школ искусств и училищ были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Она отметила, что в 68 регионах России построили, реконструировали и капитально отремонтировали 336 сельских домов культуры.

Помимо этого, по словам Любимовой, в 2023 году в стране построили или капитально отремонтировали ещё 75 домов культуры. Министр добавила, что в 2022 году в РФ были модернизированы 103 кинозала в 50 регионах России, а к 25 декабря 2023 года в 38 регионах откроют ещё 94 кинозала.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что в 2023 году на реализацию нацпроекта «Культура» из федерального бюджета выделят 54 млрд рублей. В конце июля стало известно, что до конца 2024 года 200 тысяч работников культуры в России смогут бесплатно повысить квалификацию в лучших вузах страны в рамках нацпроекта «Культура».