Штат Нью-Йорк, США, 30 ноября, 2023, 04:33 — ИА Регнум. Американская актриса Френсис Стернхаген, широко известная своими работами в сериалах «Секс в большом городе» и «Веселая компания», скончалась в возрасте 93 лет в штате Нью-Йорк. Об этом 29 ноября сообщает издание People.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«С огромной скорбью мы сообщаем новость о том, что наша дорогая мать, актриса Фрэнсис Стернхаген, мирно умерла от естественных причин в Нью-Рошеле в штате Нью-Йорк 27 ноября 2023 года в возрасте 93 лет», — говорится в заявлении родственников актрисы, которое цитирует издание.

В сериале «Секс в большом городе» Стернхаген сыграла роль матери Трея, за эту работу она была номинирована на премию «Эмми». Ещё две номинации на эту премию она получила за работы в сериалах «Скорая помощь» и «Приветствие».

Кроме того, Стернхаген удостоилась двух премий «Тони», которые выдаются за достижения в области театрального искусства, за роли в спектаклях «Хороший доктор» Нила Саймона (1974) и «Наследница» Августа Гетца (1995), поставленных в театре на Бродвее.

У актрисы остались шестеро детей, девять внуков и двое правнуков.