Москва, 30 ноября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Категория российских пенсионеров по старости, которым пенсионные выплаты обычно доставляют с 1-го по 8-е число каждого месяца, получат в декабре 2023 года пенсию сразу за два месяца — декабрьскую и за январь 2024 года. Об этом сообщила газета «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

В публикации отмечается, что денежные средства поступят на банковские счета или в отделения «Почты России» в последнюю неделю текущего года. В статье также говорится, что с 1 января 2024 года размер пенсии увеличится на 7,5%. Это коснется в том числе и выплат за январь.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 октября люди, чей возраст достиг 80 лет, стали получать повышенные пенсии. Кроме того, размер выплат увеличился и у получателей страховых пенсий с первой группой инвалидности.

В 2024 году пенсионный возраст в России в рамках переходного периода наступит для женщин, которым исполнится 58 лет, и для мужчин, достигших возраста 63 года. К 2028 году переходный период выровняется.

3 октября министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что размер средней пенсии, который будет начисляться в России 2024 году, достигнет 23,2 тыс. рублей.