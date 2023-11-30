Вашингтон, 30 ноября, 2023, 04:16 — ИА Регнум. \Действия Соединённых Штатов Америки на Украине привели к катастрофическим результатам, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

На своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) он написал, что последствием действий Вашингтона на Украине стал путь к самоубийству вторых, и именно действия правительства США привели к текущему положению Киева.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дуглас Макгрегор заявил об истощении всех военных запасов Соединённых Штатов Америки из-за бесконечной помощи Вооружённым силам Украины. По мнению полковника, нет шансов на разрешения конфликта в пользу Украины.

Также Макгрегор ранее обвинил президента США Джо Байдена в развязывании конфликта на территории Украины и заявил, что это решение является самым глупым и необдуманным с момента вступления Байдена в должность.