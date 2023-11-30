Доха, 30 ноября, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Освобождение заложников-мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев в израильских тюрьмах готово обсудить с Израилем радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом 29 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум Хамас

Уточняется, что по данным египетских чиновников, перед встречей в Дохе представителей Египта, Израиля и Катара участники переговорного процесса обсуждали с ХАМАС возможность продолжения гуманитарной паузы. Как уверяют источники, ХАМАС готово обсудить освобождение заложников-мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля.

Кроме того, представители ХАМАС заверили, что смогут найти всех заложников, которые удерживаются на территории сектора Газа другими группами и освободить их. В свою очередь представители Израиля отказались обсуждать новый раунд переговоров до тех пор, пока все сто женщин и детей не получат свободу.

Отмечается, что в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара, поддерживающие тесный контакт с политическим руководством движения ХАМАС. Предполагается, что руководители спецслужб обсудят следующий этап соглашения о перемирии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что новую группу заложников палестинского движения ХАМАС из 16 человек, удерживавшихся в секторе Газа, передал Международный комитет Красного Креста (МККК) израильским властям.

28 ноября в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, продлённый согласно достигнутой сторонами договорённости. Режим будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключённых.