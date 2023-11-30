Движение ХАМАС выразило готовность обсудить освобождение заложников-мужчин
Доха, 30 ноября, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Освобождение заложников-мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев в израильских тюрьмах готово обсудить с Израилем радикальное палестинское движение ХАМАС. Об этом 29 ноября сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Уточняется, что по данным египетских чиновников, перед встречей в Дохе представителей Египта, Израиля и Катара участники переговорного процесса обсуждали с ХАМАС возможность продолжения гуманитарной паузы. Как уверяют источники, ХАМАС готово обсудить освобождение заложников-мужчин в обмен на высокопоставленных палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля.
Кроме того, представители ХАМАС заверили, что смогут найти всех заложников, которые удерживаются на территории сектора Газа другими группами и освободить их. В свою очередь представители Израиля отказались обсуждать новый раунд переговоров до тех пор, пока все сто женщин и детей не получат свободу.
Отмечается, что в Катаре находятся директор ЦРУ Уильям Бернс, глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа и представители Катара, поддерживающие тесный контакт с политическим руководством движения ХАМАС. Предполагается, что руководители спецслужб обсудят следующий этап соглашения о перемирии.
Ранее ИА Регнум сообщало, что новую группу заложников палестинского движения ХАМАС из 16 человек, удерживавшихся в секторе Газа, передал Международный комитет Красного Креста (МККК) израильским властям.
28 ноября в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, продлённый согласно достигнутой сторонами договорённости. Режим будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключённых.