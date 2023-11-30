Вашингтон, 30 ноября, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что рекламодатели, отказавшиеся от сотрудничества с социальной сетью X, не смогут его шантажировать.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Не рекламируйте. Кто-то пытается шантажировать меня рекламой и деньгами? Пошли вы», — сказал Маск на мероприятии, организованном изданием The New York Times 29 ноября.

По словам Маска, если бойкот рекламодателей разрушит соцсеть, то именно на них публика возложит ответственность за это.

Он также подчеркнул, что его недавняя поездка в Израиль не была в каком-либо виде извинениями за сказанное о евреях, а те слова не были проявлением антисемитизма.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание The New York Times предположило, что социальная сеть X может потерять до 75 миллионов долларов из-за слов Маска о евреях, в связи с чем десятки крупных компаний приостановили рекламное сотрудничества. Сам же Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в антисемитизме в его адрес. По его словам, он хочет для человечества только лучшего и желает процветающего будущего для всех.