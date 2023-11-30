Вашингтон, 30 ноября, 2023, 03:14 — ИА Регнум. Саудовская Аравия предложила направить инвестиции в экономику Ирану, если Тегеран не станет предоставлять оружие военизированным группировкам в Сирии, Йемене, Ливане и Ираке, которые противостоят Израилю в рамках его конфликта с палестинскими радикалами секторе Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников на Западе и в арабском мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Журналисты уточнили, что Эр-Рияд обратился к иранской стороне сразу после нападения ХАМАС на еврейское государство. При этом уже в ноябре вопрос об экономическом сотрудничестве между двумя странами обсудили наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Ирана Ибрагим Раиси, которые встретились на полях саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).

Как сообщало ИА Регнум, 5 ноября министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани заявил, что США ждёт тяжёлый удар в случае, если Вашингтон не прекратит боевые действия в секторе Газа и не установит режим прекращения огня в регионе. До этого глава иранского военного ведомства не раз обвинял американские власти во вмешательстве палестино-израильский конфликт.

11 ноября Ибрагим Раиси на саммите ЛАГ предложил исламским странам ввести санкции против Израиля. Кроме того, глава государства призвал их вооружать палестинцев. Он также потребовал, чтобы израильская сторона вывела свои войска из Газы.

16 ноября верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своём послании главе радикального движения ХАМАС Исмаилу Хание заявил, что Тегеран отказывается вмешиваться в конфликт на стороне этой палестинской организации, а также на стороне ливанской шиитской группировки «Хезболла».