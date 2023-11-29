Тель-Авив, Израиль, 30 ноября, 2023, 02:52 — ИА Регнум. Новую группу заложников палестинского движения ХАМАС из 16 человек, удерживавшихся в секторе Газа, передал Международный комитет Красного Креста (МККК) израильским властям. Об этом 30 ноября сообщили представители организации в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум Обмен заложниками в Газе

«Мы рады сообщить, что 16 человек, которых удерживали в заложниках в Газе, только что были освобождены при содействии МККК. Наши команды отвезли их и передали израильским властям», — сказано в публикации.

Соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа между движением ХАМАС и Израилем было достигнуто 22 ноября при посредничестве Египта и Катара. Согласно условиям сделки, ХАМАС обязывался освободить 50 детей и женщин, удерживаемых на территории анклава в обмен на освобождение Израилем из тюрем 150 женщин и детей. Перемирие вступило в силу 24 ноября.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ, группа из 14 заложников, удерживавшихся палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, уже находится в Египте и направляется в сторону Израиля.

28 ноября в силу вступил режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС, продлённый согласно достигнутой сторонами договорённости. Режим будет действовать до 30 ноября на тех же условиях, что и ранее: за каждого из заложников, удерживаемых в Газе, Израиль пообещал отпускать по три палестинских заключённых.