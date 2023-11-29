Осло, 30 ноября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Норвежская столица Осло получит второе название — Ослове — на языке саамов, которые относятся к коренным народам Северной Европы, сообщает телеканал NRK.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

Уточняется, что соответствующее решение одобрил городской комитет по культуре и образованию. Второе название официально утвердят уже в декабре.

Журналисты также указали на то, что выбор названия «вызвал большой ажиотаж в саамских общинах». Представители коренного народа заявили о символической важности различий в норвежском и саамском названиях города.

В сюжете NRK отмечается, что инициатива противоречит рекомендациям службы географических названий Саамского парламента, который считает, что название «Осло» не имеет соответствий ни в одном из саамских языков.

Кроме того, в репортаже говорится, что политики из столицы Норвегии собираются предложить министерству самоуправления коммуны Осло присвоить новые названия еще и этой административной единице. На луле-саамском языке её название звучит как Осло суохкан, а на северосаамском — Осло йиельда.

Саамы (другое название «лопари») являются малочисленным финно-угорским народом. Его представители проживают в России, Норвегии, Финляндии, Швеции и в Северной Америке.

У саамов есть свой флаг и гимн. Они также имеют выборные представительные органы культурного самоуправления — Саамские парламенты.

Как сообщало ИА Регнум, в мае власти Норвегии объявили о решении переименовать Белоруссию из Hviterussland (Белая Россия) в Belarus.