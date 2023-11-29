Прага, 30 ноября, 2023, 01:23 — ИА Регнум. Украину может ждать судьба Кипра, но мирного договора с Россией не будет, заявил советник премьер-министра Чехии по безопасности Томаш Поляр в интервью словацкому изданию Dennik Postoj.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Кипр входит в Европейский союз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный. Но возможно, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие», — предположил он.

Поляр также допустил, что после гипотетического разделения Украины западную её часть при условии полного прекращения огня можно будет принять в Евросоюз и НАТО, как в своё время произошло с Западной Германией.

По его словам, победа Украины в конфликте является крайне маловероятной на фоне отсутствия каких-либо результатов контрнаступления ВСУ.

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что западные союзники стали чаще говорить о необходимости переговоров с Россией, что вызывает беспокойство киевских властей. Позднее заместитель главы министерства юстиций Украины Ирина Мудра исключила возможность подписания мирного договора с Москвой, если Россия не согласится выплачивать репарации.

Напомним, что 30 сентября 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о запрете на ведение каких-либо мирных переговоров, пока президентом России будет Владимир Путин. При этом лидер российского государства неоднократно подчёркивал, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.